Piazza Peikov nel mirino dei ladri: dopo la gioielleria la spaccata al Lidl

Due colpi nella stessa piazza in poco più di due settimane, uno messo a segno e l'altro tentato. Un modus operandi assodato: una veicolo rubato lanciato contro la vetrina dell'esercizio commerciale come ariete e un secondo mezzo sul quale caricare il bottino. Ultimo obiettivo della banda della spaccata il supermercato Lidl in zona Osteria del Curato a Capannelle. A intralciare i piani dei banditi i carabinieri che li hanno costretti a scappare a mani vuote. Ladri che potrebbero essere gli stessi che lo scorso 21 giugno sono scappati con i preziosi di una gioelleria, distrutta con un furgone-ariete nella tessa piazza Peikov.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 3:30 della notte fra l'8 e il 9 luglio da piazza Ilia Peikov, altezza via Alberto Burri. "Un'auto-ariete", con la quale dei malviventi hanno distrutto l'ingresso del supermercato. Un furto rumoroso che ha però fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Casilina mettendo in fuga i malviventi a mani vuote. Acquisite le immagini video della zona a caccia di elementi utili a risalire alla banda della spaccata.

Due spaccate in piazza Peikov in due settimane

Piazza Peikov che sale dunque nuovamente alla ribalta delle cronache e ancora per una spaccata. Meno di tre settimane fa (lo scorso 21 giugno) una banda aveva infatti distrutto con un furgone usato come ariete le vetrina di una gioielleria caricando poi il bottino su un carroattrezzi. A differenza del Lidl il colpo venne messo a segno. A distanza di 18 giorni una nuova notte movimentata nella piazza dell'Osteria del Curato, questa volta con i ladri scappati a mani vuote. In entrambi i casi indagano i carabinieri. Non si eslcude che i malviventi possano appartenere allo stesso sodalizio criminale.