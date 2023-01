Raid nelle scuole: dopo i vandali che hanno fatto chiudere un plesso, ladri all'opera all'Itis

Prima i vandali che hanno costretto gli alunni di una scuola elementare a lezioni in Dad dopo un giorno di festa forzata, poi i ladri. Al centro della cronaca le scuole: una elementare lo scorso giovedì ed un istituto superiore questa notte. Ma se nel primo raid alla primaria di Marconi gli autori dell'atto vandalico sono rimasti - al momento - ignoti, destino diverso è toccato a due giovani di 14 anni, sorpresi dai carabinieri dopo essere entrati all'interno di un istituto informatico a Monte Mario.

Ladri all'Itis Enrico Fermi

L'allarme è scattato nella notte fra venerdì e sabato 21 gennaio dall'Istituto tecnico industriale statale Enrico Fermi, fra la via Trionfale e via della Stazione di Monte Mario, segnalando un tentativo di effrazione ad una delle porte di accesso. Sul posto, dopo pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Trionfale che hanno bloccato due giovani – entrambi 14enni e incensurati, uno dei quali proveniente dal vicino campo nomadi di via Cesare Lombroso - mentre stavano frettolosamente lasciando il perimetro dell’istituto dopo aver notato l’arrivo della pattuglia.

I due 14enni, fermati poco lontano a seguito di un breve inseguimento, sono stati affidati ai rispettivi genitori e denunciati a piede libero poiché gravemente accusati di tentato furto aggravato.

Vandali alla scuola Cuoco

Ma se per i due 14enni le cose non sono andate come programmato, restano ancora senza un nome i vandali che la notte fra mercoledì e giovedì sono entrati all'interno del plesso che ospita la scuola primaria e dell'infanzia Cuoco e Giuliani in via Pietro Blaserna, a Marconi. Un buongiorno amaro quello di genitori, alunni, docenti e personale dell'asilo e dell'elementare. Nel corso della notte ignoti - dopo essere entrati da una finestra - avevano spruzzato il liquido degli estintori ovunque.

La didattica a distanza

Da qui dapprima la necessità di lasciare i cancelli chiusi, con gli studenti rimandati inevitabilmente a casa, e poi il disagio legato alla Didattica a distanza, come comunicato dalla dirigente scolastico con una circolare nella quale si informava dell'avvenuta organizzazione oraria della DAD, in virtù della necessità di "ripristinare i locali dei plessi a seguito dell’intrusione di estranei avvenuta nella notte tra il 18 e 19 gennaio".