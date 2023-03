Rientra in casa e trova due ladri incappucciati, poi viene rapinata

Come il peggior incubo ha aperto la porta di casa e si è trovata davanti due ladri con i passamontagna che l'hanno aggredita senza nemmeno darle il tempo di rendersi conto di cosa stessa succedendo. Vittima un 72enne. La visita sgradita in un appartamento a Colli Aniene.

Sono passate da poco le 20:00 di mercoledì 1 marzo quando l'anziana rientra nel suo appartamento di via Angela Balabanoff. Nell'abitazione - completamente messa a soqquadro - una coppia di banditi vestiti di nero e con i volti coperti dai cappucci. Due ladri "stranieri" come poi riferito dalla vittima che - all'inatesso rientro della 72enne - l'hanno aggredita e poi minacciata per farsi consegnare le chiavi della cassaforte.

La richiesta dei due malviventi non è però stata accontentata con la donna poi costretta a consegnare ai due una banconota da 50 euro, con la coppia che si è poi data alla fuga. La vittima ha quindi chiamato il 112 con l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia, che indagano sull'accaduto.