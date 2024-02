Paura al Pigneto: lavora al pc in casa, i ladri entrano, lo minacciano e lo rapinano

Paura a Roma, nel quartiere Pigneto, dove un uomo ieri sera è stato rapinato in casa dai ladri che hanno fatto irruzione nel suo appartamento. Sul caso indaga la polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava lavorando al pc, in smartworking, quando due persone si sono introdotte dentro l'abitazione.

I ladri lo hanno minacciato con un arnese per poi portare via gioielli e un Rolex. Sul posto, all'altezza di via Raimondo Montecuccoli, sono accorsi i poliziotti. L'uomo non è rimasto ferito. La refurtiva ha un valore di circa 10mila euro. Sono state acquisite anche le telecamere di zona.