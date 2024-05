Roma, ladri in casa di Matteo Salvini: indaga la polizia

Ladri nella notte nella casa del vice premier Matteo Salvini in zona Ponte Milvio, a Roma. Sul caso indaga la polizia di Stato che procede a bocche cucite. Ancora non è stato reso noto il bottino.

Secondo quanto appreso i ladri sarebbero entrati nell'abitazione approfittando del fatto che all'interno non c'era nessuno. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito rumori. I malviventi, entrati dal giardino, hanno poi alzato la serrande forzando una porta finestra. Poi la fuga. Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. Da chiarire se i ladri abbiano preso altri oggetti in casa. Sono state acquisite le immagini di sorveglianza.