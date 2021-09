Ladri in azione nei centri commerciali, tre arresti

Saccheggiavano i negozi presenti nel centro commerciale Maximo e nel Forum Termini. In due distinte operazioni, nelle ulime ore, i carabinieri hanno arrestato tre ladri con l’accusa di furto aggravato. Nella prima, i militari Eur hanno catturato due romeni, un 23enne e una 25enne, sorpresi all’interno di un negozio del centro commerciale in via Laurentina mentre occultavano diversi capi di abbigliamento, dopo averne rimosso le placche antitaccheggio.

I carabinieri, allertati dal personale addetto alla sicurezza, sono intervenuti bloccando la coppia e recuperando la refurtiva. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

All’interno della galleria Forum Termini, invece, i militari del Nucleo Roma Scalo Termini hanno bloccato un 35enne peruviano, senza fissa dimora, sorpreso mentre asportava diversa merce dagli espositori di uno store. Gli uomini dell'Arma lo hanno arrestato e lo hanno perquisito, rinvenendo in suo possesso uno strumento metallico a forma di uncino con cui aveva danneggiato le placche antitaccheggio della merce rubata. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.