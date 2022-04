La banda del piccone in fuga con un bottino da 20mila euro

In fuga con un bottino da 20mila euro. Colpo grosso al bar del distributore di carburante Tamoil di Guidonia dove una banda, dopo aver infranto la porta-vetrata a colpi di piccone, è scappata con tabacchi e gratta e vinci. Il furto è stato messo nella notte al My Bar di via di Casal Bianco in zona Collina del Sole - Marco Simone, nella provincia nord est della Capitale.

A richiedere l'intervento al 112 l'allarme collegato all'istituto di vigilanza Sicuritalia. Nonostante l'intervento di una pattuglia delle guardie particolari giurate e delle volanti dei commissariati Fidene e Tivoli di polizia, una volta arrivati sulla Sp28bis - la cosiddetta "48" - non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto furto. Secondo quanto accertato la banda è entrata all'opera intorno alle 4:30 della notte fra il 26 e 27 aprile.

Sfondata la vetrata del bar a colpi di piccone i ladri hanno rubato tabacchi e gratta & vinci per un valore di circa 20mila euro, riuscendo poi a far perdere le proprie tracce. Sul furto indagano gli investigatori del commissariato di polizia di Tivoli. Elementi utili a risalire alla banda potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza sia del distributore che della zona.

Il tentato furto di San Valentino

My Bar di via di Casal Bianco che già in passato aveva subito delle sgradite visite notturne. Era infatti la notte di San Valentino del 2019 quando una banda riuscì ad entrare nel chiosco del distributore della strada che collega la Tiburtina al comune di Guidonia Montecelio. A metterli in fuga il quel caso furono le guardie giurate di Sicuritalia e le forze dell'ordine. Un colpo mancato in quel caso con i ladri costretti ad abbandonare il bottino - contanti, sigarette e gratta e vinci - per un valore superiore ai 13mila euro.