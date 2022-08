Vanno a prendere il gelato con il figlio neonato, ma tornano e trovano la casa svaligiata (in mezz'ora)

Poco più di mezz'ora. Questo il tempo bastato a dei ladri per mettere a soqquadro e svaligiare una villa in zona Gregna Sant'Andrea dove vive una una coppia di giovani conviventi, diventati genitori da poco più di un mese. Un furto subito mentre i due giovani ragazzi, entrambi 25enni, erano usciti con il passeggino dopo cena per andare a prendere un gelato assieme al loro bimbo. Erano le 23:15 della notte fra il 19 ed il 20 agosto scorsi. Al rientro nella loro abitazione da poco passata la mezzanotte l'amara sorpresa: "Abbiamo provato rabbia e paura - le parole della vittima a RomaToday -. Quando ha capito cosa era successo sono salito subito al piano di sopra, ero furioso e pensavo che ci fossero ancora i ladri a rovistare. Ma sono stati velocissimi, in mezz'ora ci hanno ripulito. Ci stavano spiando ed hanno aspettato il momento che uscissimo di casa. Quanto accaduto è veramente inquietante".

Nello specifico i ladri sono entrati in azione in una villetta di via Paolo Orsi, al confine con il comune di Ciampino, nel VII municipio Tuscolano. A raccontare l'accaduto il neo papà: "Siamo usciti meno di un'ora - le parole del 25enne romano -. Quando ho aperto il portoncino ho visto il soggiorno completamente a soqquadro".

Proprietario di casa che racconta come i ladri siano entrati nell'abitazione dove vive con la compagna ed il figlio neonato: "Hanno scavalcato la recinzione del giardinetto esterno della casa. Poi hanno forzato la porta finestra della cucina con un piede di porco (una levachiodi ndr), ed hanno scardinato la porta, poggiandola poi sul muro".

Una volta nell'abitazione i ladri hanno poi rovistato i due piani della villetta di Gregna Sant'Andrea: "Hanno rovesciato tutte le scatole dove custodivamo i nostri gioielli ed hanno aperto il loro contenuto". Topi d'appartamento che hanno poi rovistato ovunque: nella camera del figlio, nella camera matrimoniale, dove hanno aperto tutti i cassetti dei mobili rovesciando il loro contenuto in terra. In salone, in cucina, nella cabine armadio e persino nei mobili del bagno, dove hanno rovistato nelle ante.

Un colpo importante quello messo a segno, amaro anche da un punto di vista affettivo per le vittime della banda di ladri . "Avevamo da poco fatto il battesimo di nostro figlio - racconta ancora il 25enne al nostro giornale -. Hanno rubato anche i suoi regali, una catenina d'oro con crocifisso, una collana d'oro con una targhetta con inciso il nome di nostro figlio ed un lingottino d'oro".

Regali per il battesimo del figlio ma non solo. La banda è infatti sparita anche con altro oro e preziosi. Compreso l'orologio della laurea della mamma 25enne. Gioielli ma anche denaro. Dalla villa di via Paolo Orsi sono infatti stati rubati anche soldi contanti - 700 euro circa -, un borsello, un porta tessere contenente i documenti, compresi bancomat e carte prepagate.

"E' stata una sensazione bruttissima - conclude il neo papà - una vera e propria violenza".

Richiesto l'intervento al 112 nella villa svaligiata la sera del 20 agosto sono intervenute le forze dell'ordine, con i due giovani genitori che hanno poi formalizzato il giorno successivo denuncia del furto subito.