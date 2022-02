Emuli di Lupin e Margot rubano anelli per 40mila euro in una gioielleria di Roma

Emuli di Lupin e Margot l'avevano quasi fatta franca. Un tentato furto con destrezza da 40mila euro quasi messo a segno in una gioielleria a San Giovanni. A metterlo in atto un uomo romano di 55 anni ed una 70enne di Genova. Una tecnica forse già assodata con la diabolica coppia che dopo essere entrata nel locale per un fantomatico acquisto, aveva nascosto sotto la giacca un astuccio contenente 38 anelli in oro.

Quando il colpo sembrava fatto, è stato però il titolare ad accorgersi della sparizione dell'astuccio contenente i preziosi anelli ed a chiamare il 112. Una volta arrivati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante ha raccontato loro che poco prima, approfittando di un suo momento di distrazione, indotto dalle richieste di informazioni avanzate dalla insospettabile coppia, i due avevano tentato di nascondere sotto la giacca un astuccio contenente 38 anelli in oro del valore di circa 40.000 euro.

Denuncia che ha poi trovato riscontro dalle immagini registrate del sistema di videosorveglianza interno dell'esercizio che hanno confermato quanto denunciato dal titolare della gioielleria. I militari hanno quindi fermato il 55enne e la 70enne. Portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, successivamente sono stati condotti presso le aule del tribunale di Roma. L’arresto è stato poi convalidato per entrambi dai giudici della procura della repubblica di Roma. I due sono quindi stati rimessi in libertà in attesa di processo.

Essendo nella fase delle indagini preliminari i soggetti in questione devono considerarsi non colpevoli sino alla condanna definitiva.