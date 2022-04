Come Lupin e Jigen rubano preziosi in una gioielleria del centro commerciale

Come Lupine e Jigen sono riusciti con uno stratagemma a trarre in inganno una dipendente di una gioielleria per poi riuscire ad allontanarsi con oro e preziosi. Ad imitare le gesta dei due ladri creati dal fumettista giapponese manga Monkey Punch, due malviventi nostrani, entrati all'opera in un negozio del centro commerciale Da Vinci di Fiumicino.

Il furto è stato messo a segno poco dopo le 21:00 di mercoledì 27 aprile alla galleria commerciale di via Geminiano Montanari, nel comune aeroportuale della provincia di Roma. Qui, secondo quanto poi riferito dai testimoni alla polizia, due uomini con parrucche, mascherine ed accento romano, sono riusciti a rinchiudere la commessa in uno stanzino sul retro del locale. Poi hanno rubato i preziosi e si sono allontanati, scappando infine a bordo di un'auto.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fiumicino di polizia. Acquisite le immagini di videosorveglianza della galleria commerciale a caccia di elementi utili a risalire al duo criminale.