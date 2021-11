Rubano furgone edile con l'antifurto satellitare: agenti seguono segnale e trovano i ladri

Hanno rubato un furgone edile ma non si sono resi conto che fosse dotato di antifurto satellitare. Scattata la nota di ricerca i poliziotti non hanno fatto altro che seguire il segnale del dispositivo trovando così i ladri ed il mezzo fatto sparire poco prima dalla coppia di ladri.

Il furto si è consumato intorno alle 9:00 di sabato mattina quando alla centrale operativa della Questura di Torino è arrivata la segnalazione di una società di noleggio (con sede nel capoluogo piemontese) che indicava il furto di un Fiat Doblò Cargo sulla via Portuense, nel Comune di Fiumicino. Da qui la comunicazione alla Questura romana che ha quindi attivato da subito le ricerche.

Sulle tracce del furgone, localizzato dall'antifurto sulla via Pontina in direzione fuori Roma, si sono quindi messi gli agenti dei commissariati Anzio, Velletri e gli uomini della Polizia Stradale. Geolocalizzato il furgone rubato fermo in via dei Tre Cancelli Piscina, a Nettuno. I poliziotti lo hanno quindi rintracciato trovando anche i due ladri.

Accompagnati negli uffici del Commissariato Anzio-Nettuno i due sono stati idetificati in due italiani di 50 e 53 anni e denuncuati per ricettazione.