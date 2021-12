Ladri durante le feste di Natale: sorpresi in un condominio con gli attrezzi da scasso

Avevano messo nel mirino un appartamento la notte della vigilia di Natale sicuri di poter agire indisturbati. Due ladri rumorosi, che hanno risvegliato il sonno di altri condomini che hanno poi richiesto l'intervento alla polizia che ha quindi fermato i topi d'appartamento prima che potessero cominciare il loro lavoro. E' accaduto a Colli Aniene la notte dello scorso 24 dicembre.

La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 5:00 del mattino da una palazzina di via Gennaro Cassiani, per dei "rumori sospetti" nelle scale condominiali. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Basilio di polizia. Entrati nel palazzo i poliziotti hanno sorpreso i due ladri mentre tentavano di aprire il portoncino di un'abitazione.

In trappola i due hanno qundi tentato la fuga dopo aver spintonato i poliziotti ma il loro tentativo è stato subito bloccato. Trovati in possesso di un cacciavite e di una lastra in plastica, i due sono stati identificati in due cittadini della Georgia di 31 anni. Accompagnati all'ufficio immigrazione di via Patini a Tor Sapienza uno dei due ladri è risultato avere un ordine di cattura per un furto in appartamento. Dovrà espiare una condanna di 6 mesi.

I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.