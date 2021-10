Saccheggiano ferramenta, ladro in fuga con l'auto si schianta contro marciapiede

Sorpresi a caricare la refurtiva che stavano saccheggiando da una ferramenta uno dei ladri ha tentato la fuga ma ha terminato la sua corsa con l'auto contro un marciapiede. A finire in manette una coppia di malviventi, arrestati mercoledì sera a Tivoli da carabinieri e polizia.

I due malviventi, che pensavano di agire indisturbati con il favore della notte, si sono introdotti all’interno di una ferramenta del Comune della provincia nord est della Capitale iniziando a trafugare merce, caricandola all’interno di un’autovettura che era nella loro disponibilità. L’allarme giunto al 112 della Compagnia Carabinieri di Tivoli ha permesso di far intervenire, in poco tempo, le pattuglie delle Stazioni di Tivoli Terme e della Tenenza di Guidonia che hanno raggiunto la ferramenta.

Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso i due mentre erano ancora intenti a caricare il materiale all’interno della loro auto. Uno dei due è riuscito a fuggire con l’auto, abbandonando il suo complice, che è stato arrestato dai militari dell’Arma. Il fuggitivo è stato poco dopo intercettato da una volante del Commissariato di Tivoli, anch’essa allertata per il furto in atto. L’inseguimento è terminato quando l’uomo alla guida, a causa di una manovra azzardata, è andato ad urtare contro un marciapiede.

Per i due, dunque, sono scattate le manette e, su disposizione della magistratura di Tivoli hanno trascorso la notte in cella, in attesa del giudizio di convalida.