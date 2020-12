Ladri in ferramenta: fermati mentre cercavano di smurare la cassaforte

Erano già riusciti a forzare la serranda e a penetrare all’interno di una ferramenta di via dei Pioppi, a Centocelle, dove stavano armeggiando con alcuni arnesi nel tentativo di smurare una cassaforte. A mandare all’aria il colpo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono arrivati sul posto su input della Centrale Operativa di Roma che aveva appena ricevuto una segnalazione al 112.

I militari sono riusciti a bloccare due della banda di ladri, mentre altri sono riusciti a darsi alla fuga. A finire in manette sono stati due ragazzi di 18 e 23 anni, provenienti dalla baraccopoli di via Salviati. Sequestrati gli arnesi da scasso, i Carabinieri hanno portato i due ladri direttamente a piazzale Clodio, dove sono in attesa di comparire di fronte all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.