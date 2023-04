Colpo grosso da Fendi: ladri in fuga con borse per 100mila euro

Colpo grosso a Palazzo Fendi in centro storico a Roma dove una banda di ladri è riuscita a scappare con un bottino di circa 100mila euro. E' stato il direttore del negozio che si trova a largo Carlo Goldoni, su via del Corso, ad accorgersi all'apertura mercoledì mattina della sgradita visita.

La richiesta d'intervento alla polizia intorno alle 8:00 di mercoledì 5 aprile dopo che ignoti hanno forzato una porta secondaria su via Tomacelli. Entrati nel palazzetto Fendi hanno rubato decine di borse griffate per poi far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno accertato un furto per un valore di circa 100mila euro. Acquisite le immagini di videosorveglianza sia della zona che di palazzo Fendi, i ladri sono riusciti al momento a dileguarsi.