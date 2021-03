Ladri in farmacia: banditi infrangono la porta d'ingresso e scappano col denaro

Il colpo messo a segno in piazza Metabo, a Velletri. Indagano i carabinieri

Ladri all'opera ai Castelli Romani dove è stato messo a segno un furto in farmacia. A finire nel mirino dei malviventi un esercizio commerciale che si trova in pieno Centro a Velletri, visitato la notte di mercoledì con i banditi poi fuggiti col denaro.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata dalla farmacia San Raffaele di piazza Metabo. Intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno accertato come i ladri siano entrati nel locale dopo aver infranto la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale. Poi la fuga, con il bottino ancora in via di quantificazione.

Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza delle farmacia sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia veliterna.