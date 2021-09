Ladri da Euronics, banda in fuga con televisori e smartphone

/ Via di Torre Spaccata

Ladri da Euronics dove una banda è riuscita a scassinare la serranda e ad entrare nell'esercizio commerciale. Il furto si è consumato stanotte nell'area del Parco Commerciale Torrespaccata con i malviventi riusciti a scappare con la refurtiva, ancora in via di quantificazione.

In particolare il colpo è stato messo a segno intorno alle 22:00 di mercoledì 29 settembre quando ignoti hanno forzato la saracinesca dell'Euronics che si trova in via di Torrespaccata, nell'omonimo quartiere della periferia est della Capitale. Scassinate le porte scorrevoli di uno degli ingressi i ladri hanno quindi fatto razzia di televisori e smartphone facendo poi perdere le proprie tracce.

Richiesto l'interveno al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Alessandrina. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia Roma Casilina.