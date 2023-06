Ladri di marmitte colti sul fatto. Nell'auto rubata trovati sei catalizzatori

Un'officina a cielo aperto, con rumori che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione dei residenti. Sono stati i cittadini dell'Appio Latino ad allertare i carabinieri che, giunti in via Caulonia, hanno sorpreso in strada un giovane e una donna mentre smontavano una marmitta un'autovettura in sosta.

L'uomo era sotto a un’autovettura regolarmente parcheggiata lungo la via quando i militari sono giunti sul luogo della segnalazione.

I carabinieri hanno bloccato i due, un 21enne e una 33enne, mentre tentavano di allontanarsi rapidamente a bordo di un’autovettura. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato nella mattinata e che nel bagagliaio avevano 6 catalizzatori e numerosi arnesi da scasso.

Gli arrestati sono stati portati via dai carabinieri e condotti in caserma. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Perché vengono rubate le marmitte

A rendere appetibili le marmitte i "metalli preziosi" contenuti nei vecchi catalizzatori, platino, palladio e rodio. Fogli e rivestimenti di metalli che sul mercato nero sono rivenduti a caro prezzo. Un business che, insieme a quello di altri pezzi meccanici, negli ultimi mesi, complice la difficoltà a reperire pezzi di ricambio per le auto, è letteralmente esploso.