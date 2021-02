Ladri nel deposito giudiziario: a caccia di parti di auto da rivendere al mercato nero

L'intervento della polizia nella zona di Ponte Galeria. In manette un 32enne, caccia ai complici

Nel deposito giudiziario a caccia di parti di auto da smontare e rivendere al mercato nero. Succede, in via della Chiesuola, nella zona di Ponte Galeria dove la polizia ha interrotto un tentativo di furto.

Dovrà infatti rispondere di furto aggravato in concorso un cittadino romeno di 32 anni, con vari precedenti di polizia, che, dopo essere entrato nell’area privata di un deposito giudiziario, insieme a 2 complici, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del commissariato San Paolo.

I 3 uomini, nascosti tra le auto parcheggiate, quando sul posto sono arrivate le pattuglie, si sono dati alla fuga. Il 32enne bloccato, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato.

Sotto una delle autovetture nel deposito, è stato rinvenuto e sequestrato un crick e numerosi arnesi atti allo scasso utilizzati per asportare un catalizzatore risultato già tagliato in parte. Proseguono le indagini per identificare i due complici.