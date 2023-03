Gioca alla Playstation con le cuffie e non si accorge dei ladri dentro casa

Isolato davanti allo schermo con le cuffie a giocare alla Playstation. Dietro di lui i ladri che rovistavano l'appartamento in cerca del bottino. Terminata la partita e riposto il joypad l'amara sorpresa, una porta finestra forzata, cassetti aperti e denaro rubato. Vittima un ragazzo romano di 32 anni. La sgradita visita in un'abitazione nella zona di Piazza Bologna. La notizia, diffusa in prima battuta da Marco De Risi su Il Messaggero, trova conferme da fonti investigative con dettagli aggiuntivi.

Sono quasi le 21:30 di martedì 28 febbraio quando una donna chiama il 112 denunciando un furto subito in un appartamento di via Salento. Sul posto arriva la polizia. A raccontare l'accaduto il 32enne, unico presente in casa al momento dell'arrivo dei ladri. Secondo i primi riscontri i topi d'appartamento sono entrati nell'abitazione dopo aver forzato una porta finestra dell'abitazione del primo piano. Una volta dentro si sono trovati davanti il ragazzo, completamente assorto dalla Playstation con le cuffie ad alto volume alle orecchie.

Una volta in casa i ladri hanno rubato circa 300 euro e poi si sono allontanati dalla stessa porta finestra dalla quale erano entrati. Terminata la partita e accortosi del furto, il 32enne non ha - naturalmente - saputo fornire elementi agli investigatori di polizia sull'identità dei ladri.