I ladri d'appartamento che usano la tecnica del key bumping per scassinare le porte blindate

Usavano la tecnica del 'key bumbing' per saccheggiare appartamenti. A fermarli sono stati i falchi della Squadra Mobile che li hanno notati in Casilino. Gli agenti li avevano notati e hanno deciso di seguirli per poi vederli uscire da un palazzo dopo aver sentito un allarme acustico entrare in funzione.

I due, cittadini georgiani di 40 e 35 anni, sono stati prontamente bloccati dagli agenti mentre cercavano di salire a bordo di una delle loro auto. Uno dei due è stato trovato in possesso di una chiave adulterata con della carta stagnola, generalmente usata per la tecnica del 'key bumping', chiave a urto, che consente di aprire le porte senza lasciare segni di scasso, mentre all’interno di una delle due vetture sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e grimaldelli.

Presi i due ladri

Successivamente è stato accertato dagli agenti che i due avevano provato a entrare in un appartamento al secondo piano dove, proprio grazie alla tecnica predetta, non erano ravvisabili segni di forzatura sulla serratura. L'allarme però li ha messi in fuga. Al termine degli accertamenti i due sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Dopo la convalida, gli stessi sono stati sottoposti alla misura del divieto di ritorno nel comune di Roma.

La tecnica del 'key bumbing'

Cos'è la tecnica 'key bumbing'? La tecnica viene praticata con uno strumento che causa delle piccole vibrazioni, fa scattare i pistoncini permettendo così di aprire facilmente la serratura.

In sostanza il metodo consiste nell'inserire nella serratura una chiave appositamente limata e utilizzarla come elemento che genera tensione. La chiave viene poi colpita con un qualsiasi oggetto rigido come un martello e questo fa sì che la forza dell'urto alzi i pistoni superiori oltre la linea di apertura facendo quindi scattare la serratura.