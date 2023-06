Lo strano caso dei furti al Corviale. Al Serpentone i ladri d'appartamento non si erano mai visti

"Sono più di 40 anni che vivo al Corviale e i ladri non si erano mai visti, due furti in tre giorni sono un segnale inquietante". Nonostante a Roma ci sia una media di 28 furti in appartamento ogni giorno, al Serpentone, i "topi d'appartamento" sono una sorta di novità. Due case svaligiate a distanza ravvicinata nello stesso complesso di case popolari, uno alla scala B e uno alla scala C, hanno acceso il campanello d'allarme fra i residenti del complesso di edilizia popolare che per questo scenderanno in piazza la prossima settimana per formalizzare una denuncia contro ignoti e chiedere maggiore sicurezza all'Ater e alla Regione Lazio, e per discutere fra i residenti del "problema che non ci fa vivere sonni tranquilli". A lanciare l'allarme Ida D'Orazi, presidente pro tempore del Comitato inquilini Corviale.

Come accertato da RomaToday sono stati due gli appartamenti svaligiati. Entrambi in largo Odoardo Tabacchi. Il primo il 16 giugno in un'abitazione al terzo piano della scala B, il secondo, il 19, sempre al terzo piano, ma della scala C del civico 5 di largo Tabacchi. Vittima una 55enne italiana, uscita la mattina per recarsi a lavoro. Al rientro in casa l'amara sorpresa: cassetti e armadi aperti, stanze a soqquadro e ammanchi. Oro, orologi e gioielli, fra cui dei preziosi lasciati in eredità dal padre venuto a mancare.

Furto alla scala C

Con la porta chiusa dall'interno, secondo quanto riferito in sede di denuncia ai carabinieri della stazione del Trullo, i ladri sono entrati da una finestra dell'appartamento. Una volta in casa - dopo aver gettato tutta in terra - i predoni sono spariti con l'orologio del defunto padre della 55enne, due anelli e un ciondolo in oro.

Furto alla scala B

Civico 5 di largo Odoardo Tabacchi dove il 16 giugno si era presentato lo stesso copione, questa volta in casa di un uomo. Entrati con una chiave passepartout, in questo caso i ladri sino spariti con oro e gioielli, e anche del denaro.

Una città nella città

Una città nella città, il Corviale, conosciuto come il Serpentone per via della sua lunghezza, un chilometro di cemento, si trova nella periferia sud ovest della Capitale, nel XI municipio Arvalia. Edificato negli anni '70 il primo appartamento delle allora case Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) - oggi Ater - venne assegnato nel 1982 con i lavori del blocco residenziale che si conclusero due anni dopo, nel 1984. In totale circa 1.200 appartamenti, in parte occupati abusivamente, abitati da oltre 6.000 persone che ne hanno fatto una sorta di piccolo paese, dove bene o male tutti si conoscono. Proprio per tale motivo, come spiega una residente al nostro giornale, "mi sembra strano che nessuno si sia reso conto dell'arrivo dei ladri".

L'allarme degli abitanti del Corviale

Preoccupati da quanto accaduto gli abitanti del Serpentore scenderanno in piazza il prossimo 22 giugno: "Tra noi ci conosciamo tutti - prosegue Ida D'Orazio - è l'incontro sarà anche l'occasione per capire se nei giorni precedenti possano esserci stati altri furti in casa. Abbiamo paura anche a uscire per andare a lavoro. Anche in periferia c'è bisogno di un maggiore controllo del territorio. Chiediamo inoltre ad Ater e Regione Lazio la messa in sicurezza del palazzo".