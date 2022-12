Colpo grosso in profumeria: banda in fuga con un bottino da 100mila euro

Colpo grosso in profumeria con una banda scappata con un bottino di 100mila euro. Ad essere svaligiato un negozio di Conca d'Oro. Il furto nel cuore della notte. Aperta la serranda dell'esercizio commerciale con una levachiodi (gergalmente piede di porco) i ladri hanno svuotato gli scaffali dandosi alla fuga.

L'allarme è scatttao poco prima delle 3:00 della notte fra il 30 novembre e l'1 dicembre da una profumeria che si trova in via Val Santerno, nel III municipio Montesacaro. Divelta la saracinesca e forzata la porta d'ingresso la banda ha rubato profumi e prodotti per il corpo. Poi si è data alla fuga a bordo di un'auto.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Quantificata la merce rubata per un valore di circa 100mila, a Conca d'Oro sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica a caccia di tracce utili a risalire agli autori del furto. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato di via Enriquez.