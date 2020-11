Ladri in profumeria: infrangono la vetrina e scappano con la refurtiva

Sono entrati nella profumeria dopo aver infranto la vetrina poi sono fuggiti con la refurtiva. Il furto si è consumato nella notte a Conca d’Oro.

I ladri sono entrati all’opera intorno alle 3:30 fra il 25 ed il 26 novembre in un esercizio commerciale che si trova su via di Val Chianti. Riusciti ad aprirsi un varco il rumore dei vetri infranti ha risvegliato alcuni residenti che hanno quindi chiamato la polizia.

Intervenute sul posto le volanti e gli agenti del III Distretto Fidene hanno accertato l’avvenuto furto. Con il bottino ancora in via di quantificazione, il proprietario della profumeria è stato invitato a sporgere denuncia al commissariato di via Enriquez.

Un furto consumato che segue di 24 ore un tentato furto con modalità simili tentato in una gioielleria di via di Bravetta. Qui la banda, dopo aver provato ad entrare nel negozio, è però scappata non riuscendo a rubare niente.