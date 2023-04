Provano a far saltare la cassa del Conad con le bombole di acetilene, messi in fuga dai carabinieri

Due bombole di gas acetilene collegate a un innesco rudimentale. Poteva avere gravi conseguenze un tentato furto al supermercato di Tor Bella Monaca, con i criminali pronti a far saltare in area il cassa continua. Una possibile esplosione, sotto delle palazzine abitate, a due passi dalla stazione dei carabinieri, con i malviventi poi messi in fuga dagli stessi militari dell'arma della caserma di via Parasacchi.

I ladri, due secondo quanto accertato poi dagli investigatori, sono entrati all'opera la notte fra Pasqua e Pasquetta. Nel mirino il Conad che si trova sotto le torri di via Michele Buonori, a due passi dalla sede del municipio VI di viale Duilio Cambellotti.

Posizionate le due bombole contenenti gas acetilene, la presenza notturna di due persone sospette non è passata inosservata ai carabinieri in servizio di controllo del territorio. Messi in fuga dall'arrivo dei militari i predoni sono riusciti a far perdere le proprie tracce a bordo di un'auto, ma a mani vuote.

Trovate le bombole davanti l'ingresso del Conad, sul posto per mettere in sicurezza l'ordigno rudimentale è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno disinnescato il sistema. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a risalire ai ladri.