Furgone usato come ariete contro la serranda del Conad aperto lo scorso mese di dicembre

Ha inaugurato con una nuova insegna poco più di un mese fa. Siamo al Conad di Labaro, dove nella notte una banda di ladri ha tentato di aprirsi un varco nel tentativo di scappare con la cassaforte contenente il denaro. Un tentato furto, con i ladri scappati però a mani vuote.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte dal supermercato che si trova in via Clauzetto, in zona Colli d'Oro, a Roma Nord. A bordo di un furgone e di un secondo veicolo i banditi hanno lanciato l’autocarro in retromarcia contro le serrande del Conad. Un colpo rumoroso, in un'area ad alta densità abitativa che ha risvegliato gli abitanti della zona.

Numerose sono infatti state le richieste d'intervento al 112, anche in conseguenza dell'allarme scattato una volta tentata la spaccata. Abbandonato il furgone nell'area di parcheggio del supermercato i ladri sono poi scappati a mani vuote.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio di polizia che indagano sull'accaduto. Sequestrato il furgone sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona.