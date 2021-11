Ladri al compro oro: rubano jeep e la usano come ariete per sfondare la vetrina blindata

Hanno rubato una jeep e l'hanno usata come "ariete" per sfondare la vetrina blindata. Ladri all'opera stanotte in via Igea dova una banda di malviventi ha rubato i preziosi di un compro oro per poi abbandonare la vettura usata per la spaccata e far perdere le proprie tracce.

A risvegliare il sonno dei residenti di Monte Mario l'allarme del negozio preso di mira dalla banda. Collegato alla centrale operativa delle forze dell'ordine alle 3:00 ha infatti lanciato l'allerta, ma non è stato sufficiente ad evitare alla banda di mettere a segno il colpo.

Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti di polizia che hanno accertato l'avvenuto furto. Contattato il titolare, la refurtiva è ancora in via di quantificazione. In via Igea anche la jeep usata per infrangere la vetrina, risultata rubarta e poi sequestrata.

Nel negozio sono quindi intervenuti gli investigatori della squadra scientifica della polizia che hanno eseguito i rileivi sia nel compro oro che sulla vettura usata dalla banda. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i ladri sono attivamente ricercati dalla polizia.