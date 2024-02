Ladri al circo senza animali, rubati i proiettori. L'appello: "Dateci una mano"

Ladri al circo senza animali a Fiumicino. Un furto per migliaia di euro. Nel mirino dei predoni computer e proiettori del Circus Atmosphere, circo con animali olografici che si trova in via del Faro, angolo via Volga. Lo rendono noto gli stessi circensi lanciando un appello. Il furto è stato denunciato nel pomeriggio di sabato scorso agli agenti del commissariato Fiumicino di polizia, che indagano sull'accaduto,

Come si legge sulla pagina facebook dello spettacolo circense "Questa notte, i proiettori del Circus Atmosphere, situato a Fiumicino, sono stati oggetto di un furto, causando non solo danni di natura economica, ma anche un impatto artistico significativo. Ci dispiace profondamente, poiché ora siamo costretti a sostituire parte dello spettacolo circense con altre attrazioni, e non saremo in grado di proiettare gli ologrammi degli animali che costituiscono una parte della nostra performance. Se qualcuno ha la possibilità di darci una mano, e ha informazioni utili per il caso, vi preghiamo di contattarci senza esitazione".

Circo con animali olografici

Spettacolo circense, come si legge sulla pagina web del circo: "Il Circus Atmosphere è una assoluta novità nell’ambito degli spettacoli circensi di questi ultimi anni.Realizzato e proposto da una famiglia con radici profonde nella storia del Circo italiano, la Famiglia Vassallo. Non certo contrari alle tradizioni, ma dopo ricerche, attente riflessioni e la consulenza di esperti, abbiamo trovato un giusto equilibrio nel realizzare uno spettacolo, che abbini la tradizione alla modernità”.