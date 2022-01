Ladri al centro disabili: rubati un computer ed un televisore

Ladri senza scrupoli al centro disabili Cieli Azzurri di Villalba di Guidonia dove ignoti hanno rubato un televisore ed un computer. La sgradita visita la scorsa notte nei locali di via Trento, nella frazione del comune della Città dell'Aria. A denunciare l'accaduto la stessa associazione onlus: "All'apertura del centro abbiamo trovato questa sorpresa, televisore 55 pollici e pc sono stati rubati". "I ladri hanno rotto un piccolo lucernario e si sono intrufolati all'interno dell'associazione. Purtroppo un grande danno è stato fatto nei confronti di questi ragazzi che ad oggi non possono più seguire le lezioni a distanza con il loro insegnante di teatro Thomas Otto Zinzi. Non c'è mai fine al peggio".

Il furto ha trovato la ferma condanna del sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet: "Si tratta di un atto da condannare con fermezza, a maggior ragione perché compiuto ai danni di una onlus che si occupa del sostegno ai ragazzi disabili e che aveva bisogno di quella strumentazione per la propria attività. L’amministrazione comunale è a disposizione delle autorità competenti per individuare al più presto i responsabili del furto. Alla onlus Cieli Azzurri va tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale".

Il furto del furgone

Associazione Cieli Azzurri che dal 1980 offre servizio di volontariato nel comune della provincia nord est della Capitale con lo scopo di offrire assistenza e sostegno alla famiglie con portatori di handicap, che già nel 2017 aveva subito un furto, in quel caso del furgone a nove posti con una rampa per disabili. La scorsa notte ancora una visita da parte di ladri senza scrupoli.