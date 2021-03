Rubate dieci mountain bike nel negozio di bici, è il terzo furto in tre anni

Maggio 2018, febbraio 2019 e marzo 2021. Tre date da dimenticare per il titolare di Cicli Castellaccio, derubato per la terza volta in tre anni di alcune mountain bike che si trovavano nel suo negozio di Vigne Nuove.

A fare la scoperta lo stesso proprietario dell’esercizio commerciale che si trova al civico 618 di via delle Vigne Nuove, nel III Municipio Montesacro, dopo che le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato la banda dentro al suo locale. Richiesto l’intervento delle forze dell’ordine gli agenti hanno poi appurato il furto di dieci mountain bike.

Un video nel quale si vedono quattro ladri, con i guanti ed incappucciati, entrare nel negozio intorno alle 4:00 per poi fuggire con il prezioso carico di due ruote. Acquisite le immagini sul caso indagano gli investigatori del III Distretto di Polizia Fidene Serpentara intervenuti sul posto.

Tre furti in tre anni

Cicli Castellaccio non nuove alle sgradite visite notturne dei ladri. Era infatti la notte del 4 febbraio del 2019 quando una banda di malviventi entrò nello stesso negozio e con modalità simili fece sparire 25 bici. Nel maggio del 2018 un altro colpo, con i ladri che riuscirono a saccheggiare in pochi minuti bici ed attrezzature per un valore di circa 100mila euro.