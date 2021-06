Colpo grosso in parrocchia: ladri entrano in canonica e scappano con 15mila euro

Via Colle Nocello

Colpo grosso in parrocchia dove una banda di ladri ha rubato 15mila euro ed una collezione di Swarovski. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di giovedì alla chiesa di San Luigi Gonzaga a La Botte, frazione del Comune di Guidonia Montecelio. Ad accorgersi della visita nella casa canonica il parroco, che ha poi richiesto l'intervento della polizia.

Il furto si è consumato nell'appartamento dove risiede il prete. Qui ignoti, dopo essere entrati dal giardino, hanno rotto una porta finestra usando un blocchetto di cemento poi ritrovato sul posto. Entrati nei locali della canonica di via di Colle Nocello, hanno rovistato in diverse stanze per poi trovare il "bottino. Poi la fuga.

Ingente la somma di denaro portata via, circa 15mila euro, ed una collezione di Swaroski il cui valore non è stato ancora quantificato. A scoprire il furto il parroco della chiesa del Comune della provincia nord est della Capitale che ha poi richiesto l'intervento degli agenti del Commissariato di Tivoli di polizia sporgendo denuncia.