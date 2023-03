Ladri al centro Ama: banda prova a rubare camion per la raccolta dei rifiuti, poi scappa con i palmari

Ladri al centro Ama della via Pontina dove una banda di predoni ha fatto irruzione nella notte dopo aver forzato una delle porte d'ingresso. Il furto si è consumato la notte fra domenica e lunedì nel cosiddetto distaccamento 12D di Ama, che serve la zona di Roma sud nella raccolta dei rifiuti e come autoparco per i mezzi dell'azienda municipalizzata dei rifiuti del comune di Roma.

Sono stati i lavoratori dell'azienda municipalizzata alla riapertura alle prime ore di lunedì 20 marzo a trovare le stanze degli uffici messe a soqquadro. Riusciti a entrare nel deposito che si trova fra Tor de' Cenci e Spinaceto la banda ha rubato una decina di computer palmari e due autoradio. Una volta nei locali i malviventi hanno inoltre fatto sparire la documentazione relativa all'anno 2022 e si sono impossessati delle chiavi dei camion per la raccolta dei rifiuti che si trovavano nel parcheggio interno che si trova al civico 549 della strada provinciale che collega Roma a Latina.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Spinaceto di polizia che hanno accertato il tentato furto di un camion della raccolta per i rifiuti. Le chiavi fatte sparire dal loro alloggio sono invece state ritrovate gettate nell'area esterna del deposito Ama.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a risalire alla banda, riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.