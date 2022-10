La banda che sfonda la vetrina del supermercato per rubare la cassa continua

Spaccata fallita a Guidonia dove una banda ha provato a rubare la cassa continua di un supermercato. Il tentato furto al Castoro. A mettere in fuga i ladri i carabinieri, che una volta arrivati sul posto hanno accertato l'accaduto.

Sono stati i militari dell'arma della compagnia di Tivoli ad intervenire la scorsa mattina al supermercato che si trova in via di Casal Bianco, altezza rotatoria con viale Roma, all'ingresso del comune della Città dell'Aria. In quattro, con un furgone rubato poco prima nella vicina Settacamini, periferia nord est della Capitale, la banda dopo aver sfondato in retromarcia la vetrata dell'esercizio commerciale, ha provato a rubare una delle casse continue dei registratori di cassa.

Un furto sventato però dal sistema d'allarme, con i quattro ladri scappati a piedi per le strade vicine prima dell'arrivo dei militari della tentenza di largo Centroni. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle videocamere di sorveglianza del supermercato.