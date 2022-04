Spesa gratis alla cassa automatica del supermercato

Spesa gratis passando per la cassa automatica del supermercato, dove hanno passato alcuni prodotti nascondendone altri. A finire in manette due ladri, entrambi italiani, uno di 43 anni e l’altro di 47, sorpresi da personale di vigilanza del supermercato Esselunga del Prenestino - in zona Collatino - mentre alla cassa automatica stavano passando solo alcuni prodotti che avevano nel carrello della spesa.

Passati oltre senza pagare le altre cose, sono stati bloccati dall’uomo che ha chiamato il 112. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno verificato che la merce non pagata ammontava ad un valore pari a 290 euro. Entrambi sono stati condotti davanti al giudice del tribunale di Roma che ha convalidato la misura cautelare adottata dalla polizia giudiziaria. Dovranno rispondere di tentato furto in concorso.