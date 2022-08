I ladri saccheggiano casa mentre nove persone dormono all'interno

"Stavamo dormendo in casa e non ci siamo accorti di nulla, forse ci hanno narcotizzato con dello spray". A raccontare a RomaToday il furto subito nella notte nell'abitazione al mare del litorale laziale dove lei e la sua famiglia stanno trascorrendo le vacanze estive è Matilde M., 45enne romana residente all'Eur. A scoprire il furto alle 6:00 di questa mattina la madre della donna, che ha poi richiesto l'intervento dei carabinieri.

La visita notturna questa notte, in una abitazione di tre piani di via delle Azalee, nell'area del lido di Cincinnato, ad Anzio. "Eravamo in nove a dormire nelle nostre stanze - racconta la 45enne -. Due famiglie con i figli e mia madre. Hanno frugato nelle camere da letto e non ci siamo accorti di nulla. Forse ci hanno narcotizzato".

Banda di ladri che, secondo il racconto della donna, è entrata all'opera in un arco temporale compreso fra l'1:00 e le 6:00 del mattino. "Quando mio figlio 14enne è rientrato in casa poco prima dell'1:00 non erano ancora arrivati. Stamattina quando mia madre si è svegliata ed è scesa al piano terra ha subito notato degli oggetti sparpagliati ed abbandonati sul pavimento. Una volta in giardino si è trovata davanti una tovaglia aperta, usata probabilmente dai ladri per prendere quanto rovistato in casa e fare una sorta di cernita, tanto che hanno anche lasciato degli oggetti".

Ma come sono entrati i ladri in casa? Lo racconta ancora Matilde: "Non sappiamo quanti fossero. Si sono introdotti all'interno della casa tagliando la grata di una piccolissima finestrella che si trova in alto in cucina e hanno rovistato, indisturbati, in ogni camera della casa di 3 piani alla ricerca di soldi e delle chiavi delle 2 macchine parcheggiate all'interno del vialetto del giardino di casa".

Un furto chirurgico quello della banda, riuscita a rovistare in una casa dove in quel momento dormivano nove persone. La 45enne con il marito, il fratello con la moglie, i loro quattro figli minorenni di 6, 8, 12 e 14 anni e la madre di fratello e sorella.

Rovistata l'abitazione i ladri hanno rubato il denaro che si trovava in casa in alcuni portafogli. Oltre ad aver trovato le chiavi delle due auto che erano parcheggiate nel vialetto. "Si tratta quasi sicuramente di un furto premeditato e su commissione dato che l'unica auto che è stata portata via è un Renault Megane RS trophy, colore arancione. La seconda macchina, una Peugeot 3008 in ottime condizioni, che era davanti a quella rubata, è stata invece spostata e lasciata in mezzo alla strada con le chiavi sul cruscotto".

Il furto in abitazione è stato poi denunciato ai carabinieri della stazione di Lavinio che indagano sull'accaduto.