Rambo e Denis, i ladri nel cantiere della palazzina in costruzione incastrati dalle telecamere

Rambo e Denis, amici nella vita e nel "lavoro". Due ladri, residenti nella stessa palazzina che insieme condivideranno anche una cella in carcere. A incastrarli gli agenti di polizia. Fermati dopo essere entrati all'interno di un'area dove è in corso la costruzione di una palazzina, in zona Tor de' Schiavi, sono stati immortalati dall'impianto d'allarme del cantiere. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso con un terzo complice, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

Sono quasi le 20:30 della scorsa sera quando al 112 arriva la segnalazione da parte della vigilanza privata per la presenza di tre ladri in un cantiere. Un palazzo di tre piani in costruzione fra via Valmontone e via Ferentino. All'interno, protetti da un portoncino blindato, gli attrezzi e i macchinari da lavoro degli operai impegnati nei lavori.

Sul posto arrivano le volanti e gli agenti del commissariato Porta Maggiore. Sulla recinzione esterna, un varco aperto dai tre ladri per entrare all'interno del cantiere. L'effrazione fa però scattare l'allarme con i tre - vestiti di scuro - che dopo aver provato ad aprire la stanza dove erano contenuto gli attrezzi da lavoro desistono e si danno alla fuga a piedi.

Gli agenti si dividono, una pattuglia riceve in diretta le foto scattate ai tre dalle telecamere di sicurezza del cantiere. Un'altra volante - immagini e descrizione alla mano dei ladri - comincia una battuta di ricerca in zona. Poco dopo due dei sospettati vengono fermati - con indosso gli stessi abiti ripresi dal sistema antifurto - poco distante, fra via Carpineto e la via Casilina, nella vicina Centocelle.

Identificati negli uffici del IV distretto San Basilio in Rambo H. e Denis A., entrambi nati a Roma, i due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Trentotto anni il primo, 19 il secondo, il magistrato ha convalidato l'arresto mentre proseguono gli accertamenti per risalire al terzo complice, riuscito al momento a scappare.