Ladri nei box auto, tentano la fuga ma vengono bloccati ed arrestati

A caccia di box auto da ripulire. I ladri sono entrati all’opera nel tardo pomeriggio di giovedì nella zona di Valle Fiorita-Due Leoni, periferia est della Capitale. Sono poi stati gli agenti delle Volanti a trarre in arresto due romani di 28 e 42 anni, entrambi con precedenti per tentato furto aggravato.

I due sono stati bloccati, dopo un breve inseguimento, mentre tentavano di aprire una serranda di un box privato in via Palagonia e poi arrestati.

Ladro all’agenzia immobiliare a Centocelle

Sempre la polizia nella giornata di ieri, in via dei Castani a Centocelle, è intervenuta presso un’agenzia immobiliare dove ha arrestato un cittadino romeno di 27 anni per tentato furto.

Il ladro, pprofittando di un momento di distrazione dei dipendenti, si è introdotto all’interno dell’agenzia immobiliare e si è messo a frugare nei cassetti dei mobili scrivania. Poi è stato arrestato dagli agenti delle volanti.