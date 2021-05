Via Condotti: domenica di shopping di lusso, ma senza passare per le casse

Shopping domenicale nelle boutique di lusso di via Condotti, ma senza passare per le casse. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina ad arrestare due persone con l’accusa di furto aggravato. Si tratta di due senza fissa dimora (un 21enne algerino e un 20enne nato in Spagna) sorpresi dal personale all’accoglienza clienti di una nota boutique del centro mentre asportavano due borse del valore di 3.000 euro.

Immediatamente allertati, i Carabinieri sono intervenuti bloccando i due ladri all’esterno del negozio e recuperando la refurtiva che avevano occultato all’interno di una busta. Recuperata anche una cintura, del valore di 500 euro, che i complici avevano rubato, poco prima, da un’altra boutique in via Condotti. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.