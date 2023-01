Jammer, super car e smerigliatrice: ladri provano ad investire i poliziotti

Disturbatori di frequenze, una smerigliatrice, attrezzi per lo scasso ed una super car per darsi alla fuga velocemente. I ladri nonostante un tentativo di investire i poliziotti, sono però stati fermati. Succede alla Borghesiana. Qui gli agenti delle volanti, in servizio per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione nel quadrante est della Capitale, hanno notato un’auto di grossa cilindrata ferma con una persona a bordo lato guida, mentre un altro individuo stava scavalcando il muro di cinta di un’abitazione.

Accortosi subito dell’arrivo dei poliziotti, l’uomo è entrato frettolosamente nell’auto e, per darsi alla fuga, ha cercato di investire gli agenti, che però sono riusciti a fermare l’auto e a bloccare i due ladri. Gli stessi, come poi accertato, si erano introdotti poco prima in un appartamento.

Successivamente i due uomini sono stati identificati come cittadini romeni di 38 e 36 anni ed arrestati perché gravemente indiziati dei reati di tentata rapina aggravata in concorso. All’interno di due zaini in possesso dei due uomini, i poliziotti hanno rinvenuto una smerigliatrice, svariati arnesi atti allo scasso ed un disturbatore di frequenza.

Un secondo disturbatore è stato trovato all’interno dell’autovettura con cui erano giunti sul posto. I due sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di furto aggravato e detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.