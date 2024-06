Rubano denaro nel pub, i ladri tornano quattro giorni dopo e tentano un secondo furto

L'occasione fa l'uomo (e la donna) ladri, recita un vecchio adagio. Soprattutto se nel locale preso di mira in una precedente visita è andata a segno il furto. È quanto devono aver pensato tre ladri, fermati dalla polizia dopo aver provato a manomettere l'antifurto al fine di aprire la serranda di una birreria. Succede a San Giovanni, dove gli agenti delle volanti hanno poi denunciato un 27eenne e una 49enne per il furto avvenuto quattro giorni prima nello stesso negozio.

Sono state le volanti della questura a intervenire intorno alle 2:00 della notte in via Carlo Felice, a due passi dalla basilica di San Giovanni in Laterano. Una tentata effrazione della saracinesca. Tre persone, due uomini vestiti di scuro e una donna bionda. Sul posto i poliziotti accertano l'avvenuta manomissione della birreria e trovato sulla stessa strada tre persone corrispondenti alla descrizione fornita durante la richiesta d'intervento al 112. Un tunisino di 27 anni, una donna italiana di 49 e un egiziano di 28 anni, tutti senza dimora con il primo e la seconda con precedenti per furto e rapina.

Nonostante il furto tentato, i poliziotti riconoscono però il 27enne e la donna, quali autori di un precedente furto consumato questa volta allo stesso locale la notte del precedente 2 giugno, quando sparirono con i soldi contenuti nel registratore di cassa. Scassinata la serranda con una punta d'acciaio di un martello pneumatico e l'utilizzo di una scala, poi trovati dal proprietario davanti al negozio forzato la mattina dopo, in quel caso i ladri erano stati fotografati da un passante.

Corrispondenti il 27enne tunisino e la donna, ai predoni che quattro giorni prima avevano rubato il denaro dal registratore di cassa, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.