Tuscolana: banda di ladri tenta di rubare una betoniera

In tre hanno provato a rubare una betoniera. Un tentato furto che non è passato inosservato con la banda poi bloccata ed arrestata dalla polizia. Il tentativo poco dopo le 2:30 della notte all'interno di una proprietà privata della via Tuscolana, in zona Vermicino.

In particolare sono stati gli agenti delle volanti e del Commissariato Romanina di polizia a bloccare ed arrestare i tre malviventi. Identificati in un cittadino romeno di 31 anni, un albanese di 20 ed un kosovaro 36enne i tre, tutti con precedenti, sono poi stati arrestati con l'accusa di tentato furto.