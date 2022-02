Colpo grosso al bar tabacchi: banda in fuga con un bottino da 50mila euro

Colpo grosso in zona Casale Nei-Porta di Roma dove una banda ha ripulito il bar tabacchi caffè Fiorenza scappando con un bottino di circa 50mila euro. Il furto la notte dello scorso weekend quando ignoti hanno forzato i lucchetti dell'esercizio commerciale del nuovo quartiere residenziale del III municipio Montesacro. Entrati nel negozio dove si trovano due locali attigui ma con ingressi differenti, i predoni hanno fatto razzia di sigarette, gratta e vinci e denaro contante per poi far perdere le proprie tracce.

In particolare la banda, tre persone da quanto si apprende, dopo aver forzato la serranda esterna di uno degli ingressi del bar enoteca, ha aperto la porta in vetro da cui si accede alla tabaccheria. Una banda di professionisti, riuscita ad entrare nel locale che si trova su via Carlo Ludovico Bragaglia senza fare rumore.

Rubati circa 15mila euro di fondo cassa, stecche di sigarette e gratta e vinci per un valore totale di circa 50mila euro i ladri si sono poi dileguati. Accortosi del furto il gestore del bar Fiorenza ha quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenute le volanti e gli agenti del commissariato Fidene Serpentara di polizia.

Acquisite le immagini di videosorveglianza sia del locale visitato che dei negozi adiacenti, proprio dalle riprese potrebbero arrivare elementi utili a risalire alla banda.