Sradicano grata del bar col furgone: banda ruba una slot, sigarette e gratta e vinci

Cinque banditi incappucciati a bordo di un'auto e un furgone. Così sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza. Una banda di ladri che ha poi svaligiato un bar tabaccheria. Il colpo nella notte in zona Gregna Sant'Andrea, nel VII municipio

Sono quasi le 2:00 quando al 112 arriva la segnalazione per un furto in un bar tavola calda con licenza per vendere i tabacchi sulla circonvallazione Orientale, strada che corre parallela al Grande raccordo Anulare. La banda fissa con delle fasce la grata posta all'ingresso e la sradica. In pochi minuti i ladri forzano la saracinesca, rompono una delle porte a vetro ed entrano nel locale.

Caricate sigarette, gratta e vinci e una slot machine, i ladri hanno poi caricato la refurtiva sul furgone e si sono allontanati a bordo dei due veicoli. Sul posto hanno poi accertato il furto gli agenti del commissariato Romanina di polizia. Con la refurtiva ancora da quantificare,i poliziotti hanno acquisito le immagini video per trovare indizi e poter risalire alla banda.