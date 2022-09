I ladri che prelevano al bancomat con la carta rubata ad un'anziana seduta al bar

Prima il furto al bar poi il prelievo al bancomat con la carta di credito appena rubata. Un lavoro costato l'arresto a tre ladri, fermati dai carabinieri in flagranza di reato nella zona dell'Ardeatino.

Nello specifico sono stati i militari del nucleo operativo della compagnia Roma Eur e della stazione Roma San Sebastiano ad arrestare 3 persone – un uomo e due donne, tutti di nazionalità peruviana, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, in Italia senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell’ordine – gravemente indiziati di aver rubato il portafogli di un’anziana donna in un bar di via Duccio di Buoninsegna.

Fatta sparire la borsa il trio, con la carta bancomat contenuta all’interno, ha effettuato un prelievo di 1.200 euro tramite uno sportello Atm di via Baldovinetti, dove sono stati sorpresi dai carabinieri che li hanno poi arrestati.