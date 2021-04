Colpo grosso al bar tabaccheria: banda del buco in fuga con un bottino da 100mila euro

Sono entrati nel magazzino del bar tabacchi dopo aver fatto un buco nella parete da un garage attiguo in disuso. Aperta la cassaforte hanno rubato il denaro e poi hanno arraffato tabacchi e biglietti di lotterie istantanee. Poi la fuga con un bottino di quasi 100mila euro. Il colpo grosso è stato scoperto nella mattinata di giovedì dal proprietario del locale che è anche pasticceria e bistrot, in zona Statuario - IV Miglio, nel VII Municipio Tuscolano.

La richiesta d'intervento alla polizia alla riapertura mattutina del bar pasticceria che si trova in via Acerenza. Intervenute sul posto le volanti del Commissariato Tuscolano hanno constatato l'avvenuto furto. Un 'lavoro' studiato quello della banda del buco, che dopo essersi aperta un varco nel magazzino dell'esercizio commerciale da un garage confinante in disuso, ha scassinato la cassaforte contenente circa 70mila euro.

Denaro in contante ma non solo, con i ladri che hanno rubato anche un ingente carico di tabacchi e sigarette, oltre a Gratta e Vinci ed altra merce. Poi la fuga con il ricco bottino.

Sul caso indagano gli agenti del VII Distretto Tuscolano.