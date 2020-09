Sradicano bancomat e fuggono con il suv: poi accendono fumogeni e seminano la volante

Uno stratagemma criminale che ha dato gli effetti sperati. E' la banda dei fumogeni che dopo aver sradicato un bancomat è riuscita a seminare la volante della polizia che l'inseguiva mediante l'accensione dei "fumoni" che un tempo coloravano le curve degli stadi italiani.

Il colpo è stato messo a segno nella notte sulla via Salaria, nella zona di Monterotondo Scalo, Comune della provincia nord di Roma. Qui cinque persone, dopo essere riusciti a sradicare il bancomat di un istituto di credito che si trova sulla strada consolare, lo hanno caricato a bordo di un suv per poi darsi alla fuga con la potente vettura in direzione della Capitale.

Scattato l'allarme all'inseguimento della banda si è messa una volante della polizia. Entrata nella Capitale e dopo aver raggiunto via Fiorentini, la banda ha messo in atto il suo stratagemma accendendo diversi fumogeni che hanno impedito ai poliziotti che li seguivano di proseguire l'inseguimento con il suv riuscito nel frattempo a far perdere le proprie tracce.