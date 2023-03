Furto in banca: banda spacca vetrata e fugge con la cassaforte, bottino da 25mila euro

Dal frastuono dell'auto-ariete usata per aprirsi un varco al silenzio di un piede di porco. Cambiano le modalità e anche il risultato con la banda della spaccata che dopo aver fallito tre colpi troppo rumorosi ha affinato la propria tecnica riuscendo in questo caso a dileguarsi con la cassaforte e un importante bottino. Nel mirino dei malviventi la banca di credito cooperativo Colli Albani di Pavona, frazione del comune di Albano Laziale, ai Castelli Romani.

I ladri sono entrati in azione la scorsa notte. Armati di levachiodi si sono aperti un varco nella vetrata della Bcc, poi hanno attaccato il roller casch con una corda a una vettura e lo hanno sradicato dalla sua sede. Quindi la fuga per le strade dei Castelli Romani.

Consumato il furto sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che hanno accertato l'accaduto. Un bottino ingente quello portato via con la cassaforte all'interno della quale erano contenuti circa 25mila euro. Svolti i rilievi scientifici e acquisite le immagini di videosorveglianza dell'istituto di credito e degli esercizi commerciali vicini, sul furto indagano i militari dell'Arma della compagnia dei Castelli Romani.

Tre spaccate a mani vuote

Banda della spaccata che risulta al momento ancora imprendibile, anche se non sempre i piani criminali danno i risultati sperati dai banditi. Prima del furto alla Bcc della via del Mare i ladri sono infatti stati costretti a scappare per tre volte consecutive a mani vuote a causa del sistema di allarme che li ha messi in fuga. Banca Intesa San Paolo in via della Grande Muraglia al Torrino, Bcc di Formello e una tabaccheria di via Ardeatina. Tre furti a distanza ravvicinata, tutti e tre falliti a causa dell'arrivo dei carabinieri.

I precedenti alla Bcc di via del Mare

Proprio la banca Bcc della via del Mare era già finita nel mirino della banda della spaccata in almeno due occasioni. Il 3 giugno del 2019, quando riuscirono sempre a scappare con il roller cash, e la notte del 15 maggio - sempre del 2019 - quando i ladri riuscirono a scappare ancora una volta con la cassaforte. A distanza di quattro anni una nuova sgradita visita notturna.