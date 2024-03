Furto in banca: in fuga con la Golf svuotano gli estintori e seminano le volanti

Hanno svuotato la schiuma degli estintori da un'auto in corsa contro la volante che li inseguiva. Così una banda di ladri è riuscita a seminare la polizia che poco prima aveva intralciato il loro "lavoro" in banca, dove i ladri avevano provato a rubare il bancomat. In cinque sono poi scappati a bordo di una Volkswagen Golf.

La spaccata intorno alle 3:30 della notte di mercoledì. Nel mirino di cinque banditi la Deutsch Bank di via Baldo degli Ubaldi, in zona Valle Aurelia. Lanciata la vettura di retromarcia contro la vetrata dell'istituto di credito è scattato subito l'allarme collegato alla centrale operativa del 112.

Nelle vicinanze una volante del commissariato Monte Mario di polizia si è recata davanti alla banca dove ha intercettato la vettura dei malviventi. Alla vista della polizia la Golf è partita a tutta velocità, senza riuscire a caricare il dispositivo Atm - ritrovato poi sul marciapiede davanti alla banca. Inseguiti dai poliziotti i ladri hanno speronato l'auto di servizo all'altezza della stazione della metro Valle Aurelia.

Nonostante l'incidente il conducente è riuscito a rimettersi in carreggiata tallonato da altre pattuglie. Poi lo stratagemma, da dietro uno dei banditi ha impugnato un estintore e lo ha svuotato in corsa oscurando la visuale ai poliziotti. Pochi minuti, sufficienti ai malviventi a far perdere le proprie tracce. Restituito l'Atm al direttore della Deutsch Bank gli investigatori stanno visionando le telecamere di sicurezza al fine di individuate la banda.

Estintori e fumogeni contro le volanti

Non è la prima volta che una banda riesce a scappare alle forze dell'ordine scaricando gli estintori. Stesso copione è andato in scena la notte di martedì scorso. Nel mirino della banda il supermercato Pewex di Vigne Nuove. Inseguiti hanno poi spruzzato la schiuma contro le volanti riuscendo inizialmente a scappare. Bloccati in zona Talenti uno dei ladri venne fermato, con i complici riusciti a scappare. Estintori ma anche fumogeni, accesi dai ladri la notte del 2 ottobre dello scorso anno dopo aver rubato la cassaforte di un minimarket di via Agostino Depretis, in zona Santa Maria Maggiore. Una fuga al cardiopalma, con la macchina poi abbandonata dai malviventi a Malagrotta.