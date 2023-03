Un'auto rubata per spaccare la vetrata del supermercato, ma il furto del roller cash fallisce

Hanno rubato un'auto, l'hanno utilizzata come ariete facendola piombare a tutta velocità contro la vetrata di un supermercato. Obiettivo il roller cash. Ma qualcosa è andato storto, e i ladri sono scappati a mani vuote. La banda della spaccata è entrata all'opera nel cuore della notte alla Balduina ed è stata messa in fuga dalla polizia.

L'intervento delle volanti intorno all'1:00 della notte fra il 23 e il 24 marzo dal supermercato Decò di via Lattanzio. Qui una banda ha distrutto la vetrata dell'esercizio commerciale. Il frastuono ha allarmato i residenti con decine di richieste al 112. Scattato l'allarme collegato alla centrale operativa i malviventi non hanno avuto però il tempo di scappare con la cassaforte.

Fuggiti a bordo di una seconda vettura gli agenti del commissariato Monte Mario intervenuti sul posto hanno accertato il tentato furto. In via Lattanzio anche la vettura usata come auto-ariete. Risultata rubata la macchina è stata sequestrata. Acquisite le immagini video della zona i ladri sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.

La banda della spaccata

Banda della spaccata che imperversa da mesi nelle notti romane e della provincia. Colpi che - come nel caso della Balduina - non sempre vannoa a buon fine. Di contro sono altrettanti i furti riusciti, a volte anche con ingenti bottini. Ultimo in ordine cronologico la notte dello scorso 13 marzo quando i criminali hanno spaccata la vetrata di una sala slot di Colli Albani scappando con un bottino da 46mila euro. La volta era prima nel mirino dei malviventi era finita la banca di credito cooperativo di Pavona, ai Castelli Romani con la banda in fuga con la cassaforte contenente circa 25mila euro.