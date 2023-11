Vandali nella sede della protezione civile, raccolta fondi dopo il furto del materiale

In soccorso ai soccorritori. Raccolta di fondi e materiale di Avs Cosmos, la cui sede di via Settebagni è stata assaltata e svaligiata delle attrezzature in uso all'associazione di protezione civile lo scorso fine settimana. Ignoti si sono introdotti la notte fra il 9 e il 10 novembre all'interno dell'istituto comprensivo Uruguay, presso il plesso Gino Bartali di via di Settebagni 291, dove hanno sede i volontari.

Ladri nella sede degli Avs Cosmos

Come spiegavano gli stessi Avs Cosmos dopo aver scoperto il furto: "Dopo aver danneggiato parti della scuola alla ricerca di qualcosa da trafugare senza successo, si sono introdotti nella nostra sede asportando materiali, attrezzature e parti di divise comprensive di loghi. Questo vile gesto, oltre ad averci arrecato un danno pari a svariate migliaia di euro, mette in ginocchio la nostra Associazione che in questo momento si trova a non poter operare nel pieno delle proprie possibilità",

Raccolta fondi per l'associazione di protezione civile

Da qui la necessità di tornare operativi con una raccolta di fondi e materiale, lanciata dalla stessa associazione: "Come una Fenice risorgeremo. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto - l'appello di Avs Cosmos -. Dopo il vile atto predatorio che ha visto vittima la nostra associazione nella notte tra il 9 e il 10 novembre scorso, l’Avs Cosmos è momentaneamente impossibilitata a poter eseguire numerose tipologie di intervento a causa del furto del materiale tecnico e delle attrezzature dedicate al soccorso e all’assistenza alla popolazione. Per poter tornare operativi al 100% abbiamo bisogno di reintegrare le attrezzature mancanti. Puoi aiutarci con una semplice donazione sul nostro conto corrente bancario IT64M0200805265000104674628, dalla quale potrai comunque dedurre il 19% sulla prossima dichiarazione dei redditi, oppure puoi donarci direttamente le attrezzature e i materiali a noi indispensabili per fornire il nostro volontario servizio di protezione civile per la comunità".